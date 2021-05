SV Waldhof Mannheim holt Heimsieg gegen Halle

Mannheim. Der SV Waldhof Mannheim hat das Heimspiel am Montagabend gegen den Halleschen FC mit 3:2 (3:2) gewonnen. Nachdem sich beide Mannschaften in der Anfangsphase belauerten, spielte sich der SVW im Carl-Benz-Stadion nach etwa einer Viertelstunde in einen kleinen Rausch. So spielten sich die Hausherren eine komfortable 3:0-Führung innerhalb von acht Minuten heraus. Dominik Martinovic hatte in der 16. und 24. Spielminute das 1:0 und 3:0 erzielt. Dabei erzielte er seinen ersten Treffer mit einem gekonnten Lupfer, nachdem er zuvor allein auf Gäste-Torwart Sven Müller zugelaufen war. Beim zweiten Tor stand Martinovic da, wo ein Stürmer stehen muss. Nach einem missglückten Klärungsversuch bekam er den Ball vor die Füße und musste nur noch einschieben. Zwischenzeitlich hatte Talent Stefano Russo mit einem Schlenzer von der Strafraumkante zum 2:0 getroffen und so seinen ersten Treffer für den SVW erzielt (20. Minute).

AdUnit urban-intext1

Nachdem Rafael Garcia unmittelbar nach dem Treffer zum 3:0 die Latte mit einem Distanzschuss traf (28.), sollten die Hallenser besser ins Spiel finden. Jannes Vollert verkürzte nach einem Eckball und unzureichendem Klärungsversuch von Marcel Seegert auf 1:3 (34.). Nur vier Minuten später klingelte es erneut im Kasten von SVW-Keeper Timo Königsmann. Laurenz Dehl gelang der 2:3-Anschlusstreffer per Nachschuss, nachdem Königsmann zuvor noch einen Abschluss von Terence Boyd pariert hatte (38.).

In Durchgang zwei beruhigten sich die Ereignisse. Das Niveau aus der ersten Hälfte konnten beide Mannschaften nicht mehr halten. So gab es nur zwei nennenswerte Möglichkeiten – beide auf Seiten der Gäste. Dehl verzog einen Seitfallzieher knapp am Gehäuse vorbei (52.). Kurz vor Schluss hatten die Ostdeutschen dann die Chance zum Ausgleich: Nach einem Freistoß aus dem Halbfeld köpfte Julian Derstroff das Leder an den Pfosten (87.). Glück für den Waldhof, der somit mit einem 3:2 als Sieger den Platz verließ.

Durch die drei geholten Zähler gegen Halle schaufelten die Blau-Schwarzen die Punkte 46, 47 und 48 auf ihr Konto. Damit kletterte der SVW nach dem 36. Spieltag auf Platz zehn der Tabelle. Das nächste Spiel bestreiten die Buwe bereits am Samstag (14 Uhr) auswärts beim SC Verl.

AdUnit urban-intext2