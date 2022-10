SV Waldhof gewinnt Derby gegen Saarbrücken

Mannheim. Endlich wieder ein Erfolgserlebnis für den SV Waldhof: Nach zuletzt zwei herben Pflichtspiel-Niederlagen in Folge gewann der Mannheimer Fußball-Drittligist am Samstagnachmittag das Südwest-Derby gegen den 1. FC Saarbrücken mit 1:0 (1:0) und baute seine imponierende Heimbilanz damit auf sechs Siege aus sechs Spielen aus. Den entscheidenden Treffer erzielte Dominik Martinovic bereits in der 33. Minute. Der SVW verdiente sich den Erfolg aufgrund seines großen Engagements und den klar größeren Spielanteilen über die gesamte Spielzeit, hatte drei Minuten vor Schluss auch etwas Glück, dass Saarbrückens Lukas Boeder eine große Chance zum Ausgleich nicht nutzte.

