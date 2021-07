Spieltage drei bis zehn terminiert: SV Waldhof am Samstag zum Südwestderby in Kaiserslautern

Frankfurt. Der Deutsche Fußball-Bund hat die Drittliga-Spieltage drei bis zehn zeitgenau terminiert. Demnach warten auf den SV Waldhof Mannheim sechs Samstagspartien. Hinzu kommt ein Spiel am Sonntag und eine Englische Woche. Damit steht auch der Termin für das Südwestderby gegen den 1. FC Kaiserslautern fest. Das Duell am achten Spieltag steigt am Samstag, 11. September. Anstoß auf dem Betzenberg ist um 14 Uhr.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Termine im Überblick:

3. Spieltag, Sonntag, 15. August, 14 Uhr: SVW - Würzburger Kickers

4. Spieltag, Samstag, 21. August, 14 Uhr: Viktoria Köln - SVW

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

5. Spieltag, Dienstag, 24. August, 19 Uhr: SVW - SV Meppen

6. Spieltag, Samstag, 28. August, 14 Uhr: Viktoria Berlin - SVW

7. Spieltag, Samstag, 4. September, 14 Uhr: SVW - Türkgücü München

8. Spieltag, Samstag, 11. September, 14 Uhr: 1. FC Kaiserslautern -SVW

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

9. Spieltag, Samstag, 18. September, 14 Uhr: SVW - Hallescher FC

10. Spieltag, Samstag, 25. September, 14 Uhr: Eintracht Braunschweig - SVW