Spiel gedreht - SV Waldhof Mannheim gewinnt mit 3:1 in Verl

Verl. Der SV Waldhof hat dank Joker Pascal Sohm seine Rest-Chance im Aufstiegsrennen gewahrt. Dank zweier Tore des erst zur Pause eingewechselten Mittelstürmers (63., 89.) gewannen die Mannheimer am Samstagnachmittag glücklich mit 3:1 (0:1) beim SC Verl. Den dritten Treffer erzielte Baris Ekincier (90.+3). Lukas Petkov hatte den Abstiegskandidaten aus Ostwestfalen im Ausweichstadion in Lotte in Führung gebracht (15.).

Durch den Last-Minute-Sieg hat der SVW als Sechster nur noch drei Punkte Rückstand auf den Dritten 1. FC Saarbrücken, der das Topspiel in Braunschweig mit 2:0 gewann. Waldhof-Kapitän Marcel Seegert musste nach einem Tritt ins Gesicht in der zweiten Halbzeit verletzt ausgewechselt werden.