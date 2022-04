Nur 0:0 in Saarbrücken - zu wenig für SV Waldhof

Saarbrücken. Der SV Waldhof kann seine Aufstiegshoffnungen nach dem 0:0 beim 1. FC Saarbrücken am Samstag begraben. Durch das leistungsgerechte Remis vor 15.000 Zuschauern haben die Mannheimer nun acht Punkte Rückstand auf Relegationsrang drei mit Eintracht Braunschweig (1:0 beim SV Wehen Wiesbaden) und bereits zehn Punkte weniger als der Zweite 1. FC Kaiserslautern (2:1 in Würzburg). Das von erheblichem Anreisechaos durch den späten Wintereinbruch am Freitagabend begleitete Spitzenspiel konnte die Erwartungen nicht erfüllen. Der SV Waldhof präsentierte sich offensiv zu harmlos, Saarbrückens Julian Günther-Schmidt vergab in der ersten Halbzeit einen Foulelfmeter (23.).

