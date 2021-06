Fußball-Drittligist SV Waldhof ist am Montagvormittag in die Vorbereitung auf die am 23. Juli beginnende Saison gestartet, musste personell aber gleich kürzer treten. Mit Anton Donkor, Joseph Boyamba und Gerrit Gohlke fehlten gleich drei Spieler auf dem Platz, die aufgrund einer Corona-Infektion Quarantänemaßnahmen zu absolvieren haben oder wie im Fall Gohlke nach einer

...