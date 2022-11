"Buwe Gebabbel" analysiert den Auswärtsfluch des SV Waldhof

Mannheim. Beim 1:3 in Halle hat der SV Waldhof seinem Ruf als schlechteste Auswärtsmannschaft der 3. Liga erneut alle Ehre gemacht. Auch bei den Thorsten Hof und Alexander Müller, den für den SVW zuständigen Redakteuren dieser Zeitung, macht sich langsam Ratlosigkeit breit, ob der Fluch in gegnerischen Stadien noch einmal enden wird. Sechs Niederlagen in Folge stehen mittlerweile zu Buche. Eine erschütternde Bilanz, die das Duo in der 53. Folge des Waldhof-Podcasts „Buwe Gebabbel“ mit dem Titel „Der Auswärtsfluch“ gewohnt meinungsstark diskutiert und dabei auch der Frage nachgeht, welchen Anteil Trainer Christian Neidhart an der Mannheimer Malaise hat – und ob er auch in der Rückrunde noch auf der Waldhof-Bank sitzen wird.

In all der blau-schwarzen Tristesse finden Hof und Müller aber natürlich auch wieder ein paar Aspekte rund um den SVW, die für bessere Laune bei den Hörerinnen und Hörern sorgen dürften. Und in unserer Rubrik „Die drei Fragezeichen“ gibt es trotz mieser Stimmung rund um den SVW natürlich auch wieder ein „Top der Woche“.

Neugierig geworden? Dann die neue Folge des „Buwe Gebabbel“ herunterladen und reinhören. Der Podcast geht wie immer mittwochs (ab 00.01 Uhr) auf Sendung und ist unter https://bit.ly/3SUbGn5 abzurufen.