Löwen präsentieren neues Trikot

Karlsruhe. Die Handballer der Rhein-Neckar Löwen haben am Donnerstagabend das große Geheimnis gelüftet und ihr neues Trikot präsentiert. Bei der Saisoneröffnung im Karlsruher BGV-Lichthof zeigten sich die Spieler ihren Fans im Outfit für die kommende Runde, die für die Nordbadener am 3. September mit dem Heimspiel gegen die MT Melsungen beginnt. Seit knapp zwei Wochen befinden sich die Löwen schon wieder im Training, nun wird die Mannschaft des neuen Trainers Sebastian Hinze auch auf dem Feld zu sehen sein und beim Sparkassen-Cup des TSV Altensteig starten. Am Freitag (18.30 Uhr) trifft der zweifache deutsche Meister im Schwarzwald zunächst auf den Gastgeber, der gerade erst in die Verbandsliga aufgestiegen ist. Nach dem erwarteten Sieg könnte es am Samstag im Halbfinale zu einem Wiedersehen mit Löwen-Legende Andy Schmid kommen, der seit Juli das Trikot des HC Kriens-Luzern trägt. Die Schweizer treffen zuvor auf Erstliga-Absteiger HBW Balingen-Weilstetten. Am Sonntag finden die Platzierungsspiele statt. An dem Turnier nehmen außerdem Erstligist TVB Stuttgart, die Zweitligisten HSG Nordhorn-Lingen und Eulen Ludwigshafen sowie Oberligist SG H2Ku Herrenberg teil. mast/Bild: Binder

