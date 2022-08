Löwen gewinnen Generalprobe in Wetzlar

Wetzlar. Wetzlar. Die Bundesliga-Handballer der Rhein-Neckar Löwen haben am Donnerstagabend ein Testspiel beim Ligarivalen HSG Wetzlar mit 32:30 (16:13) gewonnen. Beste Torschützen der Mannschaft des neuen Trainers Sebastian Hinze waren Jannik Kohlbacher und Patrick Groetzki mit jeweils fünf Treffern. Die Partie bei den Mittelhessen war der letzte Härtetest für die Mannschaft um Neuzugang Olle Forsell Schefvert (gelbes Trikot auf unserem Bild) vor dem Saisonstart am 3. September. Dann geht es in der Mannheimer SAP Arena um 20.30 Uhr gegen die MT Melsungen, die wie auch die Löwen ein heißer Kandidat für die Europapokalplätze ist. Nach sieben Siegen in sieben Testspielen kann Trainer Hinze trotz einiger verletzungsbedingter Ausfälle optimistisch in die neue Saison gehen.

