Grupe hält den Sieg fest

Ludwigshafen. Die Eulen Ludwigshafen haben am Mittwochabend ihr Heimspiel in der 2. Handball-Bundesliga vor 1644 Zuschauern gegen den TSV Bayer Dormagen mit 35:30 (18:18) gewonnen. „In der zweiten Hälfte war unsere Abwehr viel besser, das war der Schlüssel zum Sieg“, bilanzierte der Ludwigshafener Linksaußen Tim Schaller.

In der Anfangsviertelstunde war es ein ausgeglichenes Spiel. Die Eulen wirkten in der Defensive aber noch zu schläfrig. Dormagen kam zu einfachen Treffern und zog nach einer 10:9-Führung (15.) auf 16:13 (21.) weg. Doch die Eulen glichen zum 16:16 (26.) aus. Weil Mats Grupe, der den glücklosen Ziga Urbic ablöste, innerhalb von drei Minuten drei Bälle abwehrte. Und der Keeper, der in der kommenden Runde eine wichtige Rolle bei den Pfälzern spielen könnte, war dann auch im zweiten Durchgang mit sieben weiteren Paraden ein Garant für den späteren Sieg der Friesenheimer. Die Eulen erwischten einen guten Start in Hälfte zwei und zogen auf 27:23 (42.) weg. In der Folge hielten die Ludwigshafener den Vorsprung. Jannek Klein traf zum 33:27 (55.). Das war die Vorentscheidung. Denn Grupe hielt stark. Tim Schaller machte mit dem 34:29 (59.) den Deckel drauf.

Am Mittwoch hat unterdessen Rechtsaußen Pascal Durak seinen auslaufenden Vertrag bei den Eulen um ein Jahr bis zum 30. Juni 2024 verlängert. Durak verpasste allerdings wegen einer Erkrankung das Spiel gegen Dormagen.

Eulen: Urbic (1.-22. und für einen Siebenmeter), Grupe (23.-60.), Asanin (für einen Siebenmeter) - Schaller (6/1), Trost (7), Meyer-Siebert (2), Falk (4), Zacharias (2/2), Bührer (4), Remmlinger (2), Haider (5), Klein (2), Manfeldt Hansen, Gorpishin, Salger (1). bol