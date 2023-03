Eulen nicht treffsicher

Hagen. Wieder ein Auswärtsspiel, erneut ein knappes Ding. Die Eulen Ludwigshafen haben am Sonntagnachmittag beim abstiegsbedrohten VfL Eintracht Hagen mit 33:34 (16:15). verloren Für Eulen-Co-Trainer Andrej Kogut waren die vielen vergebenen Chancen der Knackpunkt. „Hagen hat einige Möglichkeiten mehr genutzt als wir. Das war letztlich der Unterschied.“

Neben Jan Remmlinger und Tim Schaller mussten die Pfälzer diesmal auch auf den verletzten Rückraumspieler Stefan Salger verzichten. Die Ludwigshafener kamen vor 800 Zuschauern gut ins Spiel und gingen zunächst mit 4:2 (5.) in Führung. Torwart Ziga Urbic hielt sehr stark, hatte am Ende 18 Paraden. Aber Eulen-Kapitän Max Haider und seine Teamkollegen konnten daraus kein Kapital schlagen. Hagen setzte sich auf 12:9 (17.) ab. Lion Zacharias scheiterte dann ein zweites Mal vom Siebenmeterstrich am guten Hagener Torwart Mats Grzesinski und sah wegen des Kopftreffers auch noch Rot (18.). Dank Urbic, der bis zur Pause elf Paraden verzeichnete, blieben die Eulen dran. Nach 26 Minuten brachte Enes Keskic die Ludwigshafener sogar mit 14:13 in Front.

„Momentan ist Sand im Getriebe“

Im zweiten Abschnitt blieb die Partie eng. Zehn Minuten vor Schluss stand es 27:27. Dann gelangen dem abstiegsbedrohten VfL Eintracht Hagen drei Treffer in Folge: Pierre Busch erhöhte auf 30:27 (52.). Die Eulen liefen bis zum Schluss dem Rückstand hinterher. Marc-Robin Eisel verwandelte 60 Sekunden vor Schluss noch einen Siebenmeter zum 32:33 (59.), Valentin Schmidt konterte für Hagen jedoch mit dem 34:32. Alexander Falk verkürzte noch einmal zum 34:33, dann lief den Eulen die Zeit davon. „Wir haben so viele gute Spiele in dieser Saison gemacht, aber momentan ist Sand im Getriebe“, befand Kogut nach der Niederlage.

Eulen Ludwigshafen: Asanin, Urbic – Falk (8),Meyer-Siebert (2), Trost (6), Haider (1), Bührer (5), Keskic (1) Klein (4), Eisel (3/3), Gorpishin, Zacharias (3/1), Manfeldt-Hansen, Neuhaus, Durak. bol