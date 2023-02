Zwei neue Ausfälle bei den Adlern Mannheim

Augsburg. Die Adler Mannheim müssen im DEL-Spiel bein den Augsburger Panthern am Dienstag (19.30 Uhr) auf sechs Stammkräfte verzichten. Trainer Bill Stewart muss nicht nur auf die angeschlagenen Felix Brückmann, Korbinian Holzer und Matt Donovan sowie auf den verletzten Nigel Dawes verzichten, sondern auch auf Jordan Szwarz (angeschlagen) und Joseph Cramarossa (krank). Dafür kann Lean Bergmann wieder spielen, der beim 2:3 nach Verlängerung in Wolfsburg am Sonntag erkrankt gefehlt hatte. Der gelernte Verteidiger Arkadiusz Dziambor komplettiert im Duell mit dem Tabellen-14. den Sturm.

