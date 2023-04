WM 2027: Deutscher Eishockey-Bund geht mit Mannheim und Düsseldorf ins Rennen

Mannheim. Im Falle einer Vergabe der 2027 IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft an Deutschland hat sich das Präsidium des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) einstimmig für die beiden Spielstätten Mannheim und Düsseldorf entschieden. Ausgetragen würden die Partien dann in Mannheim in der SAP Arena und in Düsseldorf im PSD Bank Dome. Wie es in einer Mitteilung der SAP Arena vom Mittwoch heißt, hätten zwischen 4. Und 6. April sogenannte Site-Visits des Eishockey-Weltverbands (IIHF) in beiden Arenen stattgefunden.

Das Bewerbungsverfahren zur Standortauswahl startete bereits im Herbst 2022. Insgesamt sechs Arenen hatten sich beim DEB beworben. In der SAP Arena in Mannheim werden für den Fall einer Vergabe der WM an Deutschland die Vorrundenspiele der Deutschen Eishockey-Nationalmannschaft ausgetragen. Dort finden auch die restlichen, bis zu insgesamt 30 Spiele der IIHF WM rund um die insgesamt acht Mannschaften der deutschen Gruppe statt. Dies inkludiert ebenfalls zwei Viertelfinalspiele.

Vergabe am 26. Mai

Das Recht zur Austragung der 2027 IIHF WM werde am 26. Mai durch die Delegierten der IIHF vergeben, heißt es weiter in der Mitteilung der SAP Arena. Einziger noch verbleibender Mitbewerber ist Kasachstan. „Wir alle erinnern uns noch mit großer Freude an die Eishockey-Weltmeisterschaft im Jahr 2010, bei der wir bereits dabei sein durften. In den letzten Monaten haben wir intensiv an der Bewerbung gearbeitet und hoffen, dass der IIHF-Kongress im Mai das Turnier nach Deutschland vergibt“, sagte Daniel Hopp, Geschäftsführer der SAP Arena, laut Mitteilung.