Diese Nachricht wird die Eishockey-Szene in Mannheim aufrütteln: Der tschechische Eishockey-Verband will Adler-Coach Pavel Gross holen - und das möglichst schon zur WM in diesem Jahr in Finnland. Gross soll ein Teil des Trainerteams sein, Chefcoach soll der Finne Kari Jalonen werden. Dies sagte Petr Nedved, General Manager der tschechischen Nationalmannschaft, zu "iSport.cz". Gross bestätigte

...