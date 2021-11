Wintergame zwischen Kölner Haien und Adlern Mannheim wird verschoben

Köln/Mannheim. Das für den 1. Januar 2022 angesetzte Wintergame in der Deutschen Eishockey liga (DEL) zwischen den Kölner Haien und den Adlern Mannheim wird verschoben. Dies teilten die Kölner am Freitag mit. „Es gibt aus unserer Sicht mehrere schwerwiegende Gründe, die für eine Verschiebung in den nächsten Winter sprechen“, erklärte Haie-Geschäftsführer Philipp Walter. Neben dem wirtschaftlichen Risiko für die Partie im Rhein-Energie-Stadion wurde die verständliche Unsicherheit seitens der Fans genannt. Der Club strebt einen neuen Termin im Dezember 2022 an. Bereits erworbene Tickets behalten ihre Gültigkeit.

