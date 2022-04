Vorverkauf für Adler-Heimspiel beginnt am Dienstag - Maskenpflicht entfällt

Mannheim. Die Adler Mannheim starten am Sonntag (15.00 Uhr) in die Viertelfinalserie gegen die Straubing Tigers. Nach dem Auftaktmatch stehen sich beide Mannschaften nur zwei Tage später (Dienstag, 12. April, Beginn 19.30 Uhr) erneut gegenüber – dieses Mal allerdings in Mannheim. Nach Vereinsangaben beginnt der Kartenvorverkauf für das vorerst einzig feststehende Playoff-Heimspiel am Dienstag. Erhältlich sind die Tickets ab 10.00 Uhr im Online-Ticketshop, unter der Tickethotline (0621/18190333), im WHISTLE Fanwear.Tickets (Q 6 / Q 7), im Ticketshop an der SAP Arena sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Keine Einschränkungen bei Heimspielen

Klar ist aber schon heute, dass die Playoff-Heimspiele in der SAP Arena ohne Einschränkungen austragen werden dürfen. Die Übergangsfrist, die das Land Baden-Württemberg nach der Bundesgesetzgebung beschlossen hatte, ist seit dem 2. April vorbei. Demnach besteht keine 3G-Pflicht mehr, auch eine Maske muss künftig nicht mehr getragen werden.

Allerdings bittet der Verein alle seine Fans, aufeinander zu achten und vorsichtig zu sein. Wer am Spieltag weiterhin eine Maske tragen möchte, kann das selbstverständlich gerne machen, teilen die Adler Mannheim in ihrer Pressemitteilung mit.

