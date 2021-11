Plachta in Quarantäne - Adler-Spiel gegen Nürnberg findet statt

Mannheim. Die wichtigste Nachricht zuerst: "Ihm geht es soweit gut", erklärte Adler-Pressesprecher Adrian Parejo auf Nachfrage dieser Redaktion zum Gesundheitszustand von Mannheims Stürmer Matthias Plachta. Der 30-Jährige war am Samstag positiv auf das Coronavirus getestet worden. Plachta habe sich umgehend in häusliche Quarantäne begeben. "Alle anderen, die getestet worden sind, sind negativ getestet worden", vermeldete Parejo. Gemeinsam mit dem Gesundheitsamt würden nun die weiteren Schritte besprochen.

Nicht in Gefahr ist die Partie der Adler Mannheim am Sonntag (14.30 Uhr) in der SAP Arena gegen die Nürnberg Ice Tigers. Nach der 0:1-Niederlage des Tabellenfführes vom Freitagabend bei Schlusslicht Schwenningen will das Team von Trainer Pavel Gross diese Scharte schnell auswetzen.