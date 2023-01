Bietigheim.

Die Adler Mannheim haben am 48. Spieltag der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) in die Erfolgsspur zurückgefunden – sich dabei aber äußerst schwergetan. Am Sonntagnachmittag gewann die Mannschaft von Cheftrainer Bill Stewart mit 5:4 (2:0/1:1/1:3/SO) nach Penaltyschießen bei den Bietigheim Steelers.

Drei Tage nach dem schwachen 0:3-Heimauftritt gegen die Schwenninger Wild Wings überließen die Adler zunächst den Steelers das Spiel. Erst in einer längeren Überzahlphase fand der Tabellenzweite in die Partie: Matthias Plachta traf in der 14. Minute im Powerplay zur 1:0-Führung. Nur 53 Sekunden später legte Tim Wohlgemuth das 2:0 nach (15.).

Nach dem 1:2-Anschlusstreffer durch Chase Berger (23.) hatte Bietigheim den Ausgleich auf dem Schläger. Doch in der 38. Minute nutzte Adler-Stürmer Markus Eisenschmid eine weitere Überzahlsituation für Mannheim zum 3:1.

In der 46. Minute brachte Guillerme Naud die Steelers auf 2:3 zurück. Zwei Minuten danach glich Max Renner die Partie wieder aus – 3:3 (48.). In der 55. Minute gelang Tyler Gaudet das dritte Mannheimer Powerplay-Tor des Tages – 4:3. Doch Bietigheim kam erneut zurück, Naud fälschte einen Schuss entscheidend zum 4:4 ab (57.). Im Penaltyschießen trafen fünf von sechs Schützen. Plachta erzielte den Mannheimer Siegtreffer.

Für die Adler geht es am kommenden Sonntag (15:15 Uhr) beim ERC Ingolstadt weiter.