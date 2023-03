Mannheim. Im letzten Hauptrundenheimspiel konnten die Adler Mannheim vor den 11902 Zuschauern in der SAP Arena ihren Negativlauf von zuletzt fünf Niederlagen in Folge sehenswert stoppen und besiegten den Tabellenzweiten ERC Ingolstadt mit 6:3 (1:3, 3:0, 2:0), wobei Markus Eisenschmid und Lean Bergmann einen Hattrick schnürten. Durch diesen Sieg haben die Blau-Weiß-Roten auch einen Platz im Play-off-Viertelfinale sicher.

Das erste Drittel begann aus Adler-Sicht katastrophal, als Justin Feser den ERC Ingolstadt schon nach 55 Sekunden mit 1:0 (1.) in Führung brachte und Charles Bertrand gerade einmal elf Sekunden später auf 2:0 (2.) für die Gäste aus Oberbayern erhöhte. Markus Eisenschmid brachte die Adler in Überzahl mit einem schönen Tor zwar auf 1:2 (13.) heran, aber ebenfalls im Powerplay stellte Wayne Simpson mit dem 3:1 (15.) für die Panther den alten Abstand rasch wieder her.

Im zweiten Drittel taten sich die Hausherren lange schwer zu Tormöglichkeiten zu kommen, doch die erste Chance in den zweiten 20 Minuten nutzte Lean Bergmann zum 2:3 (33.). Dieser Treffer brachte den Adlern Aufwind unter die Schwingen und Markus Eisenschmid ließ die Adler-Fans das 3:3 (38.) bejubeln. Mit der Schlusssirene in Drittel zwei, schlug erneut Lean Bergmann zu und ließ die SAP Arena mit dem Tor zum 4:3 (40.) für die Adler beben, denn 0,6 Sekunden war es noch, als der Puck im ERCI-Tor einschlug.

Bei Vier gegen Vier auf dem Eis war es zunächst Markus Eisenschmid, der mit dem 5:3 (49.) sein drittes Tor des Abends erzielte. Dem wollte Lean Bergmann nicht nachstehen, der mit dem 6:3 (54.) den nächsten Hattrick im Spiel folgen ließ.

Am Sonntag (14 Uhr) haben die Adler ihr letztes Hauptrundenspiel bei der Düsseldorfer EG zu bestreiten.