Larkin feiert Blitz-Comeback bei den Adlern Mannheim

Mannheim. Die Adler Mannheim können im DEL-Spiel in München am heutigen Sonntag (15.15 Uhr) wieder auf Thomas Larkin zurückgreifen. Der Verteidiger sollte nach seiner Handoperation dem Team von Trainer Bill Stewart ursprünglich erst im Oktober wieder zur Verfügung stehen. Nachdem der Club zuletzt betont hatte, dass Larkin große Fortschritte mache, feiert er schon heute sein Comeback. Der 31-Jährige rückt an die Seite von Mark Katic, Denis Reul verteidigt an der Seite von Sinan Akdag. Den Adlern stehen im Duell mit dem Titelfavoriten aber nur elf Stürmer zur Verfügung, Simon Thiel fällt angeschlagen aus.

