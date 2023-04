Eisenmenger wechselt zu Adler Mannheim – neuer Stürmer mit viel Erfahrung

Mannheim. Ein weiterer Stürmer ist bei den Adler Mannheim für die kommenden zwei Jahre unter Vertrag genommen worden. Wie die Pressemitteilung der Adler mitteilte, ist der 24-jährige Deutsch-Schwede Maximilian Eisenmenger nach einem Jahr von Tingsryds nach Deutschland zurückgekehrt.

„Obwohl Maximilian mit 24 Jahren noch zur jungen Garde zählt, kann er bereits auf einige Erfahrungen bauen. Im Nachwuchs war er in Schweden und Nordamerika aktiv, ehe er in Frankfurt und Augsburg in Deutschlands höchsten Ligen seine ersten Profi-Einsätze absolvierte. Maximilian bringt eine beachtliche Physis mit, ist fleißig, mannschaftsdienlich und in seiner Spielweise unaufgeregt“, so Sportmanager Jan-Axel Alavaara über den 1,93 Meter großen und 93 Kilogramm schweren Linksschützen.

Nach seinem Karrierestart in Schweden und Nordamerika schaffte dieser im Sommer 2018 den Sprung nach Deutschland und schloss sich den Löwen Frankfurt an. Für die Hessen absolvierte er insgesamt 109 DEL2-Partien, in denen Maximilian 34 Tore und 31 Vorlagen gelangen. 2020 unterschrieb Eisenmenger einen Kontrakt bei den Augsburger Panthern, für die er 83-mal in der DEL auflief.

Künftig freut er sich für die Adler, um die Meisterschaft zu spielen, so der gebürtige Münsteraner. Eisenmenger wird Ende Juli in Mannheim eintreffen und bei den Adlern mit der Rückennummer 41 auflaufen.