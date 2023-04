Mannheim. In Spiel vier der Play-off-Halbfinalserie „Best of seven“ zwischen den Adlern Mannheim und dem ERC Ingolstadt konnten die Adler am Donnerstag vor den 13600 Zuschauern in der ausverkauften Mannheimer SAP Arena beim 0:1 (0:0, 0:1, 0:0) erneut keinen Heimsieg einfahren. In der „Best of seven“-Serie steht es damit nach vier Spielen nach Siegen 2:2-Unentschieden.

Bei prächtiger Stimmung in der SAP Arena sollte keines der beiden Teams in den ersten 20 Minuten der Begegnung ein Tor bejubeln können. Auch in Unterzahl ließen beide Teams im ersten Drittel kein Gegentor zu.

In den zweiten 20 Minuten fiel dann allerdings der erste Treffer des Spiels sehr rasch. Als das zweite Drittel gerade einmal 48 Sekunden alt war ließ Leon Hüttl die Gäste aus Ingolstadt das 1:0 (21.) bejubeln. Die Adler fanden aber zurück ins Spiel und nahmen noch 1:27 Minuten eines Überzahlspiels mit ins dritte Drittel.

Doch das Überzahlspiel brachte den Adlern am Gründonnerstag keinen Erfolg, die in der Schlussphase noch einmal alles riskierten und Torhüter Arno Tiefensee zugunsten eines sechsten Angreifers vom Eis nahmen. ERCI-Torwart Kevin Reich ließ sich aber nicht mehr überwinden und feierte einen Shutout.

Die Serie findet am Karsamstag (18 Uhr) ihre Fortsetzung mit Spiel fünf der Serie, das dann in Ingolstadt steigt. Am Ostermontag (16.30 Uhr) findet Spiel sechs in Mannheim statt.