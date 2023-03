Mannheim. Zum Play-off-Auftakt hatten die Adler Mannheim am Dienstagabend die Kölner Haie in Spiel eins der „Best of seven“-Viertelfinalserie vor den 11578 Zuschauern in der SAP Arena zu Gast. Dabei mussten sich die Hausherren den Gästen aus der Domstadt mit 0:4 (0:1, 0:3, 0:0) geschlagen geben, die damit in der Serie mit 1:0 in Führung gingen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dass die Kölner ein gefährliches Überzahlspiel besitzen stellten sie im ersten Drittel unter Beweis, als David McIntyre das erste Powerplay gleich zum 1:0 (6.) für die Haie nutzte, als Joseph Cramarossa auf Mannheimer Seite auf der Strafbank brummte. Auch die Adler hatten im ersten Drittel ein Powerplay, kamen aber trotz Chancen hier nicht zum Ausgleich, womit es beim Stand von 0:1 in die erste Drittelpause ging.

Der zweite Abschnitt begann dann aus Adler-Sicht extrem schlecht, als zunächst Andreas Thuresson das frühe 2:0 (23.) für Köln besorgte und Carter Proft nur wenig später zum 3:0 (24.) für die Haie nachlegte. Danach erarbeiteten sich die Adler einige gute Chancen, konnten aber Mirko Pantkowski im Kölner Tor nicht überwinden. Stattdessen schlug David McIntyre zum 4:0 (36.) für die Rheinländer zu.

Auch im Schlussdrittel gelang den Adlern kein Tor mehr, womit der ehemalige Adler-Goalie Mirko Pantkowski im Kölner Tor einen Shutout feiern durfte.

Am Freitag (19.30 Uhr) geht die Viertelfinalserie zwischen den Adlern und den Haien mit Spiel zwei in Köln weiter.