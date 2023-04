Mannheim. Die Adler Mannheim haben die Play-off-Halbfinalserie gegen den ERC Ingolstadt in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) verloren. Am Montagnachmittag unterlag die Mannschaft von Cheftrainer Bill Stewart dem ERC in Spiel sechs mit 0:2 (0:1/0:0/0:1). Die Best-of-Seven-Serie geht somit mit 4:2 für Ingolstadt zu Ende. Der ERC steht als erster Finalist um die Meisterschaft fest, für die Adler ist die Saison zu Ende.

Das sechste Match der Halbfinalserie begannen die Mannheimer vor 13.600 Zuschauern in der ausverkauften SAP Arena angriffslustig. Mit dem ersten Ingolstädter Torschuss fiel allerdings das 0:1 durch Wayne Simpson (4.). Diesem frühen Rückstand liefen die Adler lange hinterher. Mannheim drückte zwar auf den Ausgleich – doch speziell im dritten Abschnitt beschränkte sich der ERC erfolgreich auf seine Defensivstärke. 0,6 Sekunden vor dem Ende erhöhte der Ingolstädter Stefan Matteau mit einem Schuss ins leere Mannheimer Tor auf 0:2 (60.).