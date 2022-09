Bremerhaven. Bei den Fischtown Pinguins Bremerhaven haben die Adler Mannheim am Freitagabend in der Eisarena Bremerhaven vor 3425 Zuschauern mit 3:4 (1:1, 1:2, 1:0, 0:1) nach Verlängerung verloren und warten damit auch nach dem dritten Saisonspiel in der DEL weiterhin auf den ersten Sieg. Zumindest einen Punkt konnten die Blau-Weiß-Roten aber in Norddeutschland ergattern.

In einem temporeichen ersten Drittel überstanden die Adler eine Strafe gegen Kapitän Denis Reul auch dank Torhüter Felix Brückmann unbeschadet und setzten selbst in der Offensive Akzente. Der Lohn war das 1:0 (8.) durch den jungen Adler-Verteidiger Arkadiusz Dziambor, der mit einem Schuss von der blauen Linie auch sein erstes DEL-Tor markierte. Als die Adler drauf und dran schienen auf 2:0 zu erhöhen, musste allerdings Matthias Plachta auf die Strafbank und Alex Friesen stellte in Überzahl auf 1:1 (14.) für die Hausherren, als er Brückmann beim Nachschuss keine Chance ließ.

Im zweiten Drittel brachte Ross Mauermann die Gastgeber mit 2:1 (25.) in Führung, aber die Adler nutzten eine Überzahl, als Matthias Plachta satt zum 2:2-Ausgleich (30.) traf. Die Freude darüber währte aber keine fünf Minuten, denn als Luco Tosto auf dem Sünderbänkchen brummte, traf Christian Wejse zum 3:2 für die Pinguins (35.).

Die Adler konnten im dritten Drittel zurückschlagen, als Jordan Szwarz wiederum in Überzahl zum 3:3-Ausgleich (48.) für die Adler traf. Einen Sieger gab es in den 60 Minuten aber nicht mehr und so hatten beide Mannschaften vor der Verlängerung schon einen Punkt sicher. Der zweite Punkt für den Sieg ging aber an die Hausherren, als Markus Vikingstad in der Overtime das Siegtor zum 4:3 (62.) für die Pinguins markierte.

Am Sonntag (19 Uhr) haben die Adler Mannheim die Bietigheim Steelers in der SAP Arena zu Gast.