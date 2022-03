Adler unterliegen im Spitzenspiel den Eisbären mit 0:4

Mannheim. Im DEL-Spitzenspiel trafen am Freitagabend die Adler Mannheim und der Tabellenführer und Titelverteidiger Eisbären Berlin in der SAP Arena aufeinander. Die 8494 Zuschauer in der SAP Arena bekamen dabei letztlich eine 0:4 (0:1,0:0, 0:3)-Heimniederlage der Adler gegen die Eisbären zu sehen. Durch diese Niederlage mussten die Mannheimer in der DEL-Tabelle den zweiten Platz an Wolfsburg abgeben.

Schon im ersten Drittel unterstrichen beide Mannschaften die Rivalität die zwischen Adlern und Eisbären herrscht und legten emotionale aber eben auch schwungvolle erste 20 Spielminuten hin. Während die Hausherren ihre durchaus vorhandenen Gelegenheiten im ersten Abschnitt nicht zu einem Treffer nutzen konnten, war es in der 13. Minute Matt White, der den starken Dennis Endras im Adler-Tor zur 1:0-Führung für die Gäste aus Berlin überwand.

Im zweiten Drittel hätten sich die Mannheimer dann eigentlich denn 1:1-Ausgleich verdient gehabt, doch Tobias Ancicka im Berliner Tor konnte seinen Kasten weiterhin sauber halten. In der 29. Minute hätten aber beinahe die Gäste das 2:0 erzielt, als Marc Katic die in Richtung Adler-Tor trudelnde Scheibe gerade noch am überqueren der Torlinie hindern konnte, als Endras schon geschlagen war.

Kurz nach Beginn des Schlussabschnitts war es dann erneut Matt White, der auf 2:0 (43.) für die Eisbären stellte und die Gäste blieben effektiver, als Sebastian Streu einen Konter der Berliner zum 3:0 (50.) ausnutzte. Kevin Clark tat es ihm in der 56. Minute gleich und es hieß am Ende 4:0 für die Gäste aus der Bundeshauptstadt.

Am Sonntag steht für die Adler schon das nächste DEL-Topspiel auf dem Programm, wenn man um 16.30 Uhr beim EHC München antritt.