Eishockey Adler Mannheim bangen um Einsatz von Tim Wohlgemuth

Die Adler peilen am Mittwoch in Straubing den vierten Sieg in Folge an. Es ist noch unklar, ob Tim Wohlgemuth dabei sein wird. Der Stürmer rauschte am Sonntag beim Sieg gegen Berlin mit den Beinen voraus in die Bande.

Mehr erfahren