Adler-Serie gerissen - 1:2-Niederlage in Wolfsburg

Wolfsburg. Die Erfolgsserie der Adler Mannheim in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) ist beendet. Im Spitzenduell bei den Wolfsburg Grizzlys kassierte die Mannschaft von Trainer Pavel Gross am Dienstagabend eine 1:2 (1:0/0:2/0:0)-Niederlage. Die Kurpfälzer verpassten damit den fünften Sieg in Folge.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

50 Sekunden vor der ersten Pause erzielte Nico Krämmer in einem ausgeglichenen Auftaktdrittel die 1:0-Führung für den Tabellenzweiten aus Mannheim (20.). Im zweiten Abschnitt handelten sich die Adler vier Zeitstrafen zwischen der 21. und der 30. Minute ein. Zwei davon nutzten die Wolfsburger Fabio Pfohl (21.) und Julian Melchiori (29.), um den Spielstand zu Gunsten des Tabellendritten zu drehen.

Am Donnerstag (19.30 Uhr) müssen die Adler bei den Bietigheim Steelers ran. Dieses Spiel wird die zweite von fünf aufeinanderfolgenden Auswärtspartien. Im neuen Jahr geht es für die Blau-Weiß-Roten in Köln (2. Januar), Nürnberg (4. Januar) und Iserlohn (7. Januar) weiter.