Adler Mannheim weiter ohne Krämmer - Heilungsverlauf bei Katic verzögert sich

Mannheim. Die Adler Mannheim müssen verletzungsbedingt weiter auf Stürmer Nico Krämmer verzichten. Rund zwei Wochen wird der 28-Jährige den Blau-Weiß-Roten wegen einer Schulterprellung fehlen, die sich der Spieler beim 2:0-Heimsieg gegen die Kölner Haie am vergangenen Donnerstag zugezogen hatte, teilte der Verein am Mittwoch mit. Bereits bei der 0:2-Niederlage am Samstag gegen die Iserlohn Roosters stand Krämmer nicht auf dem Eis.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Beim verletzten Verteidiger Mark Katic vermeldeten die Adler vor dem Gastspiel in der Champions Hockey League am Mittwoch (19.45 Uhr) in Lausanne ebenfalls schlechte Nachrichten. Beim 32-Jährigen verzögert sich der Heilungsverlauf. Somit werde Katic den Adlern weitere zwei bis drei Wochen nicht zur Verfügung stehen. Der Spieler laboriert bereits seit rund einem Monat an einer Prellung des Brustkorbs.