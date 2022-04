Adler Mannheim verlieren nach Verlängerung Spiel eins in Berlin

Berlin. Zum Auftakt in die Play-off-Halbfinalserie im Modus „Best of five“ haben die Adler Mannheim am Mittwochabend vor 9418 Zuschauern in Berlin Spiel eins beim alten Rivalen Eisbären Berlin in einem packenden Duell knapp mit 3:4 (1:2, 1:1, 0:1, 0:1) verloren. Die Eisbären gingen damit in der Serie mit 1:0 in Führung. Spiel zwei der Play-off-Halbfinalserie findet am Freitag (19.30 Uhr) in Mannheim statt.

Schon im ersten Drittel ging es zwischen den beiden alten Rivalen munter zur Sache und die Eisbären nutzten ihr erstes Überzahlspiel der Partie zum 1:0 (8.), als Giovanni Fiore im Powerplay traf. Auch beim zweiten Gegentor konnte Adler-Torwart Felix Brückmann nicht viel machen, denn Matt White schoss gezielt das Knie von Eisbären-Teamkollege Jonas Müller an, der auf diese Art und Weise das 2:0 (12.) für die Hauptstädter erzielte. Die Berliner handelten sich dann aber zwei Strafzeiten kurz hintereinander ein und in doppelter Überzahl brachte Andrew Desjardins die Adler auf 2:1 (18.) heran.

Die Adler kamen im zweiten Abschnitt mit Schwung aus der Kabine, denn Jason Bast mit dem 2:2-Ausgleich (23.) auch auf die Anzeigetafel brachte. Die Blau-Weiß-Roten schienen nun dem dritten Tor nahe, aber es war Yannick Veilleux der für die Eisbären auf 3:2 (34.) stellte.

Im dritten Drittel war es dann Tim Wohlgemuth der für die Adler zum 3:3 (47.) traf. In der 59. Minute erhielt Borna Rendulic wegen eines Bandenchecks fünf Minuten plus Spieldauerdisziplinarstrafe. 3:04 Minuten dieser Strafe mussten die Adler in der Verlängerung mitnehmen. Dies überstanden die Adler aber gut, die in der Overtime selbst noch ein Powerplay haben sollten. In der 72. Minute war es dann aber Manuel Wiederer, der mit seinem Tor Spiel eins nach Verlängerung mit 4:3 für die Berliner entschied.

