Berlin. In der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben die Adler Mannheim am Freitagabend ihre vierte Niederlage im 20. Spiel kassiert. Im Top-Match bei den Eisbären Berlin unterlag der Spitzenreiter dem Tabellenvierten mit 1:3 (0:0/1:3/0:0).

In der ersten Ligapartie nach dem Deutschland-Cup ließen sich die Adler, die am Dienstag eine 1:10-Heimklatsche in der Champions Hockey League gegen Göteborg bezogen hatten, ihre vielen coronabedingten Ausfälle zunächst nicht anmerken. Nach intensiven ersten 20 Minuten, in denen Berlin ein leichtes Chancenplus hatte, ging es jedoch ohne Tore in die erste Pause.

Wenige Sekunden nach Beginn des zweiten Abschnitts nutzten die Eisbären ein Powerplay zur 1:0-Führung. Yannick Veilleux staubte nach einem Versuch von Frank Hördler ab (21.). Ebenfalls in Überzahl glich Adler-Stürmer Markus Eisenschmid die Partie mit einem Gewaltschuss wieder aus – 1:1 (24.). Ein starkes Solo von Frans Nielsen brachte Berlin die erneute Führung – 2:1 (29.). Vier Minuten später erhöhte Zach Boychuk vor 10.198 Zuschauern in der Mercedes-Benz-Arena auf 3:1 (33.).

Am Sonntagabend (19 Uhr) kommen die Kölner Haie in die Mannheimer SAP Arena.

