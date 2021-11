Mannheim. Die Adler Mannheim haben ihr Auswärtsspiel bei den Pinguins Bremerhaven mit 3:4 (0:1,1:1,2:2) verloren. Das Team von Trainer Pavel Gross, der nach seiner Corona-Erkrankung erstmals wieder an der Bande stand, musste damit die dritte DEL-Niederlage in Folge hinnehmen. Den Siegtreffer für Bremerhaven erzielte Niklas Andersen (51.).

In einem intensiv geführten Duell gerieten die Adler zunächst in der 19. Spielminute durch ein Gegentor in Überzahl in Rückstand. Dominik Uher traf nach einem Konter für die Pinguins.

Im zweiten Drittel baute Ziga Jeglic nach einem Alleingang die Führung für Bremerhaven aus (34.), ehe kurze Zeit später Thomas Larkin für die Adler verkürzte (35.).

Die Mannheimer kamen danach stark aus der Drittelpause und drehten durch die Treffer von Lean Bergmann (42.) und Markus Eisenschmid (43.) das Spiel. Für die Pinguins markierte erst Philipp Bruggisser den 3:3-Ausgleich (49.), ehe Niklas Andersen die Partie zugunsten den Heimteams entschied.

Am Sonntag (17 Uhr) empfangen die Adler Mannheim den Tabellenführer EHC München.