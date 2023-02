Mannheim. Die Adler Mannheim haben am 52. Spieltag der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) eine überraschende Heimniederlage kassiert. Am Dienstagabend verlor die Mannschaft von Cheftrainer Bill Stewart mit 0:3 (0:0/0:2/0:1) gegen den Tabellenzwölften Iserlohn Roosters.

Zwei Tage nach dem 3:2-Sieg in der Over-Time bei den Straubing Tigers waren die Adler über weite Strecken der Partie mindestens auf Augenhöhe mit Iserlohn. Die Roosters zogen aber nach einer Strafzeit gegen Mannheim mit einem Doppelschlag davon. In der 15. Minute profitierte Emile Poirier davon, dass sich die Adler unmittelbar nach Ablauf ihrer Strafe noch nicht wieder sortiert hatten – und erzielte das 1:0 für die Gäste. Nur zwölf Spielsekunden später legte Maciek Rutkowski das 2:0 für Iserlohn nach (16.). In der letzten Minute traf Chris Brown zum 0:3 ins leere Mannheimer Tor (60.).

Nächstes Adler Spiel am Freitag

Für die Adler geht es am kommenden Freitag (19:30 Uhr, SAP Arena) mit einem Heimspiel gegen die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven weiter. Am Sonntag (19 Uhr) geht es zum Aufsteiger Löwen Frankfurt.