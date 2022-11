Mannheim. Die Adler Mannheim haben am 22. Spieltag der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) den fünften Sieg am Stück verpasst. Am Sonntag verlor das Team von Cheftrainer Bill Stewart das Heimspiel gegen den schwächelnden Meister Eisbären Berlin mit 3:4 (3:1/0:0/0:2/SO) nach Penaltyschießen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zwei Tage nach dem 5:2-Erfolg beim ERC Ingolstadt sahen sich die Adler zunächst starken Berlinern gegenüber. Nach der 1:0-Führung für die Eisbären durch Jonas Müller in der sechsten Minute drehte Mannheim auf. Tim Wohlgemuth (7.), Sinan Akdag (9.) und David Wolf (13.) stellten innerhalb von sechs Minuten auf 3:1. An allen drei Treffern war Top-Scorer Matthias Plachta beteiligt.

Nach einem torlosen zweiten Abschnitt verkürzte Zach Boychuk im Powerplay auf 2:3 (45.). 82 Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit gelang dem Berliner Matt White der 3:3-Ausgleich (59.). Im Penaltyschießen verwandelte Marcel Noebels den letzten Versuch, nachdem zuvor fünf Schützen beider Teams an den Torhütern Felix Brückmann und Juho Markkanen gescheitert waren.

Für die Adler geht es am Freitagabend (19:30 Uhr) bei den Bietigheim Steelers weiter. Am Sonntag (15:15 Uhr) kommen die Wolfsburg Grizzlys in die SAP Arena. Am Dienstag, 29. November (19:30 Uhr), reisen die Blau-Weiß-Roten zum Derby zu Aufsteiger Löwen Frankfurt.