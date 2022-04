Adler Mannheim vergeben den ersten Matchpuck – Spiel vier am Samstag in Mannheim

Mannheim. Vor 5635 Zuschauern im ausverkauften Straubinger Eisstadion am Pulverturm haben die Adler Mannheim am Donnerstagabend bei den Straubing Tigers Spiel drei der Play-off-Viertelfinalserie „Best of five“ mit 1:4 (0:0, 1:3, 0:1) verloren und damit den ersten Matchpuck in dieser Serie vergeben. Am Karsamstag (19 Uhr) findet die Serie nun mit Spiel vier in der SAP Arena ihre Fortsetzung.

Wie schon in den ersten beiden Spielen sollte es am Donnerstag schon in den ersten 20 Minuten zwischen den Tigers und den Adlern eng zugehen. So hatten denn auch beide Teams im ersten Abschnitt ihre Chancen, aber weder der Straubinger Torwart Tyler Parks noch Adler-Goalie Felix Brückmann ließen sich überwinden.

Zum Leidwesen der Adler sollte sich dies im zweiten Abschnitt aber schnell ändern. Wegen einer Strafe gegen Nico Krämmer begannen die Blau-Weiß-Roten Drittel zwei in Unterzahl und mit einer Bogenlampe überwand Ex-Adler Taylor Leier Felix Brückmann in Überzahl zum 1:0 (21.) für Straubing. Die Adler hatten sich noch nicht recht sortiert, da legte Kael Mouillierat schon das 2:0 (22.) für die Hausherren nach. Adler-Headcoach Bill Stewart nahm daraufhin die Auszeit, doch diese nützte nichts, als Ilari Melart direkt danach auf die Strafbank wanderte und Jason Akeson erneut in Überzahl auf 3:0 (23.) stellte. Borna Rendulic brachte mit dem 3:1 (27.) die Hoffnung bei den Adlern zurück, die aus ihren Überzahlsituationen im zweiten Drittel aber kein Kapital schlagen konnten.

Im Schlussabschnitt war den Adlern aber kein weiterer Treffer vergönnt, während Michael Connolly in der 59. Minute den Umstand das Felix Brückmann das Tor bereits verlassen hatte zum 4:1-Endstand nutzte. and

