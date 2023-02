Adler Mannheim unterliegen den Löwen Frankfurt im Derby

Mannheim. In der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) haben die Adler Mannheim am Sonntagabend das Derby gegen die Löwen Frankfurt verloren. Mit einer 2:3 (1:2/1:1/0:0)-Niederlage schloss die Mannschaft von Cheftrainer Bill Stewart den 54. Spieltag ab. Für den Aufsteiger aus Hessen ist es der erste Derbysieg im vierten Anlauf in dieser Saison.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zwei Tage nach dem 3:2-Heimsieg in der Verlängerung gegen die Bremerhaven Pinguins legten die Adler vor 6990 Zuschauern in der ausverkauften Frankfurter Eissporthalle mit viel Offensivpower los. Das 1:0 durch Mark Katic ließ nicht lange auf sich warten (6.).

Die Löwen hielten jedoch stark dagegen – und nutzten ihre erste gute Chance zum 1:1-Ausgleich durch Ryan Olsen (9.). Nur 105 Sekunden später stellte ein Powerplay-Tor von Carter Rowney die Partie auf den Kopf – 2:1 für Frankfurt (11.). Im zweiten Spieldrittel kamen die Adler zurück. Joe Cramarossa stellte auf 2:2 (26.). In Minute 35 schoss Davis Vandane die Löwen aber wieder mit 3:2 in Führung. Im Schlussdrittel drängte Mannheim auf den Ausgleich, aber Frankfurt behielt auch dank seines stark aufgelegten Torhüters Jake Hildebrand die Oberhand und rettete den Derbysieg ins Ziel.

Für die Adler geht es am Dienstagabend (19:30 Uhr) mit einem Heimspiel gegen die Kölner Haie in der SAP Arena weiter. Am Freitagabend (19:30 Uhr) kommt der entthronte Meister Eisbären Berlin nach Mannheim.