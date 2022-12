Adler Mannheim unterliegen beim Winter Game in Köln mit 2:4

Köln. Die Adler Mannheim haben das Winter-Game am 27.Spieltag der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) verloren. Mit 2:4 (0:2/1:2/1:0) unterlag das Team von Cheftrainer Bill Stewart den Kölner Haien am frühen Samstagabend.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das erste Drittel ging vor 40.163 Zuschauern im Kölner RheinEnergie-Stadion klar an die Haie. Nach genau 60 Sekunden traf Maxi Kammerer zur 1:0-Führung für den Tabellensechsten. In Minute zwölf stellte Louis-Marc Aubry nach einem mustergültig ausgespielten Konter auf 2:0 für Köln. Die Adler machten erst im zweiten Spielabschnitt offensiv auf sich aufmerksam. Ryan MacInnis verkürzte in der 29. Minute auf 1:2. Wenig später kam den Kurpfälzer aber eine doppelte Unterzahl teuer zu stehen. Erst traf Nick Bailen in doppelter Überzahl zum 3:1 für Köln (32.), dann machte David MacIntyre in einfacher Überzahl das 4:1 perfekt (33.). Im letzten Drittel brachte Borna Rendulic Mannheim auf 2:4 heran (46.). Das war auch der Endstand.

Für die Adler, die trotz der Niederlage auf Platz zwei verbleiben, geht es am Sonntag, 11. Dezember (16:30 Uhr) beim EHC München weiter. Das nächste Mannheimer Heimspiel steigt am Mittwoch, 14. Dezember (19:30 Uhr) gegen die Nürnberg Ice Tigers.