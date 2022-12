Adler Mannheim sind beim Winter Game in Köln nur Zuschauer

David Wolf war sauer, der Stürmer der Adler Mannheim hatte sich einen der Höhepunkte der Saison in der Deutschen Eishockey Liga anders vorgestellt, ganz anders. Die Blau-Weiß-Roten verloren am Samstag das fünfte Winter Game der DEL vor 40.163 Zuschauern im Fußballstadion des 1. FC Köln mit 2:4 (0:2, 1:2, 1:0) gegen die Haie. „Die Kölner wollten es in allen Situationen mehr als wir, sie haben

...