Adler Mannheim laden Ukraine-Flüchtlinge zum Spiel gegen Krefeld ein

Mannheim. Zahlreiche Menschen aus der Ukraine haben ihre Heimat verlassen und eine beschwerliche Flucht unter widrigen Bedingungen auf sich nehmen müssen. Einigen von ihnen möchten die Adler Mannheim nun helfen, um das Erlebte zumindest für einige Stunden zu vergessen.

Wie der Verein mitteilte, gehen daher Tickets für das Spiel in der SAP-Arena der Adler gegen die Krefeld Pinguine am Mittwoch, 30. März (19.30 Uhr) an die Diakonie und die Caritas Mannheim sowie die Flüchtlingshilfe der Stadt Mannheim.

„Krieg ist nie eine Lösung, für Krieg ist in einem modernen und aufgeklärten Europa kein Platz. Unter keinen Umständen, niemals, nirgends. Dennoch müssen wir seit einigen Wochen die dramatischen Bilder aus der Ukraine sehen. Viele Menschen haben für sich nur noch die Option der Flucht als Ausweg erkannt. Vertrieben aus der bekannten, gewohnten und liebgewonnen Heimat. Freunde und Familie werden zurückgelassen, Hab und Gut ist zerstört oder kann nicht mitgenommen werden. Dieses Schicksal wollen wir einigen Geflohenen in unserem Rahmen erträglicher machen. Daher freuen wir uns, mit der Hilfe der Diakonie und der Caritas Mannheim sowie der Flüchtlingshilfe der Stadt Mannheim zahlreichen Betroffenen und ehrenamtlichen Helfern das Erlebnis eines Eishockeyspiels in unserer Arena zu ermöglichen“, macht Adler-Geschäftsführer Matthias Binder deutlich.