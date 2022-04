Adler Mannheim laden am Samstag zur Saisonabschlussfeier in die SAP Arena

Mannheim. Die Adler Mannheim laden am Samstag, 30. April, zu ihrer Saisonabschlussfeier in die SAP Arena ein. Einlass ist ab 17.30 Uhr, die gemeinsame Feier von Fans und Spielern wird dann um 18.30 Uhr beginnen. So soll die Spielzeit trotz des Ausscheidens im Halbfinale zu einem würdigen Ende gebracht werden.

Wie der Verein mitteilt, wartet im Umlauf des Unterrangs dann der „PowerPlayGround“ auf die Fans, für das leibliche Wohl ist natürlich ebenfalls gesorgt. Adler-Partner Bitburger schenkt im Rahmen dabei 1100 Liter Freigetränke aus - zehn Liter für jedes geschossene Heimtor der Adler in der nun abgelaufenen Saison. In kleinen Gruppen werden dann die Spieler schließlich in die Sommerpause verabschiedet. Zum Abschluss werden sich die Spieler für Autogramm- und Fotowünsche unter die Menge mischen.

Aufgrund des parallel stattfindenden Maimarkts rechnet der Verein mit hohem Verkehrsaufkommen und empfiehlt die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Parkmöglichkeiten stehen in begrenzter Anzahl kostenlos auf dem VIP-Parkplatz sowie gebührenpflichtig auf den Parkplätze P1-P3 ab 16.30 Uhr zur Verfügung. Sind alle Parkkapazitäten ausgeschöpft, bitten die Adler den Wegweisungen für Maimarkt-Parkplätze zu folgen.