Mannheim. Vor 7126 Zuschauern in der SAP Arena mussten sich die Adler Mannheim am Mittwochabend gegen die Düsseldorfer EG mit 1:4 (0:1, 0:2, 1:1) geschlagen geben und kassierten damit nach dem 3:5 am Sonntag gegen Ingolstadt die zweite Heimniederlage in Folge.

Im ersten Drittel kamen die Hausherren nicht gut ins Spiel, stattdessen brachte Brendan O´Donnell Düsseldorf mit 1:0 (7.) in Führung, als er Adler-Torwart Arno Tiefensee in dessen zweitem DEL-Spiel überwand.

Im zweiten Abschnitt hatten die Gastgeber in der 29. Minute gleich zwei Chancen auf den 1:1-Ausgleich, aber das nächste Tor ging erneut an die DEG, als Alexander Ehl einen Schuss von Justus Böttner zum 2:0 (31.) für die Gäste ins Mannheimer Tor abfälschte. Nur wenig später bestrafte Daniel Fischbuch einen Scheibenverlust der Adler mit einem Kontertor zum 3:0 (33.) für die DEG.

Das Schlussdrittel begannen die Adler wegen einer Strafe gegen DEG-Torwart Henrik Haukeland in Überzahl, aber es waren die Düsseldorfer die in Unterzahl durch Victor Svensson das 4:0 (42.) erzielten. In der Schlussminute gelang Matthias Plachta mit dem 1:4 (60.) nur noch Ergebniskosmetik.

Am Freitag sind die Adler spielfrei. Am Sonntag (15.15 Uhr) ist man dann beim Meister Eisbären Berlin zu Gast.