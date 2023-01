Schwenningen. Die Adler Mannheim haben zum Jahresauftakt in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) einen Sieg im Baden-Württemberg-Duell gefeiert. Am Montagabend gewann die Mannschaft von Cheftrainer Bill Stewart mit 2:1 (0:0/1:0/1:1) bei den Schwenninger Wild Wings.

Die Adler, die zuletzt sechs von sieben Auswärtspartien verloren hatten, lieferten sich vor 5200 Zuschauern in der ausverkauften Helios Arena ein Duell auf Augenhöhe mit den Wild Wings. Doch obwohl beide Mannschaften zu guten Chancen kamen, ging es nach den ersten 20 Minuten mit einem 0:0 in die Kabine. Im zweiten Drittel fiel erst 29 Sekunden vor dem Ertönen der Pausensirene das erste Tor der Partie. David Wolf tankte sich auf links durch und traf zur 1:0-Führung für Mannheim (40.). Miks Indrasis glich die Partie in der 43. Minute wieder aus – 1:1. In Minute 51 fälschte Tim Wohlgemuth einen Schuss von Adler-Verteidiger Thomas Larkin entscheidend zum 2:1 ab. Dabei blieb es.

Am Mittwoch (19:30 Uhr) empfangen die Adler die Löwen Frankfurt in der SAP Arena. Am Freitag geht es für das Team von Bill Stewart um 19:30 Uhr zu den Straubing Tigers. Am Sonntag (14 Uhr) kommt die Düsseldorfer EG nach Mannheim.