Mannheim. In der mit 136000 Zuschauern ausverkauften SAP Arena empfingen die Adler Mannheim im ersten Heimspiel 2023 die Löwen Frankfurt zum Derby. Das dritte Duell in der laufenden DEL-Saison ging dabei mit 3:2 (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0) nach Penaltyschießen an die Adler Mannheim, die damit in allen drei Vergleichen gegen die Hessen den Sieg einfuhren.

Im ersten Drittel ließ Matt Donovan die Adler-Fans das frühe 1:0 (5.) bejubeln. Die Gäste aus der Mainmetropole kamen aber in der 12. Minute durch David Elsner zum 1:1-Ausgleich.

Thomas Larkin ließ die Adler-Fans im zweiten Spielabschnitt das 2:1 (38.) bejubeln, als er Löwen-Torwart Jake Hildebrand mit einem satten Schuss überwand. Im dritten Drittel nahmen die Gäste Hildebrand aus dem Kasten und Brett Breitkreuz gelang in der Schlussminute das 2:2 (60.).

Nach torloser Verlängerung musste das Penaltyschießen die Entscheidung bringen und hier ließ Nico Krämmer die Adler den Siegtreffer zum 3:2 (65.) bejubeln, die damit zwei Punkte einfuhren, während ein Zähler an die Löwen ging.

Am Freitag (19.30 Uhr) müssen die Adler auswärts bei den Straubing Tigers antreten.