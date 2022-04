Adler beenden Hauptrunde mit 2:3 in Krefeld

Krefeld.

Die Adler Mannheim haben zum Abschluss der Hauptrunde in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) den dritten Sieg in Folge verpasst. Bei Absteiger Krefeld Pinguine verlor die Mannschaft von Cheftrainer Bill Stewart in der Over-Time mit 2:3 (1:1/1:1/0:0/OT).

Zwei Tage nach dem 4:1-Heimsieg gegen Wolfsburg und vier Tage nach dem 6:1 gegen Krefeld hatte Mannheim zunächst mehr vom Spiel. Jordan Szwarz schoss die Gäste in der achten Minute mit 1:0 in Führung, Philipp Mass glich das Match kurz vor der ersten Pause wieder aus (19.). Im zweiten Abschnitt ging es ausgeglichener zu. Nach dem Mannheimer 2:1 durch Korbinian Holzer (31.) kamen die Pinguine wieder spät im Drittel zum Ausgleich: Alex Weiß traf in Minute 40 zum 2:2. Nach einem torlosen letzten Abschnitt, in dem die Adler deutlich mehr Schüsse abgaben, erzielte Lucas Lessio in der zweiten Over-Time-Minute im Powerplay den 3:2-Siegtreffer für Krefeld (62.).

Für die Adler geht es am 10. April weiter. Gegner in der Playoff-Viertelfinalserie ist der Tabellenvierte Straubing Tigers, der das Heimrecht hat.

