Köln. Die Adler Mannheim haben die Playoff-Viertelfinalserie gegen die Kölner Haie in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) wieder ausgeglichen. Mit 7:3 (3:0/1:1/3:2) gewann die Mannschaft von Cheftrainer Bill Stewart am Dienstagabend das vierte Spiel der Best-of-Seven-Serie, in der es jetzt 2:2 steht.

Nach nur 16 Sekunden brachte Matthias Plachta die Adler mit 1:0 in Führung (1.). Vor 17.163 Zuschauern in der Kölner Lanxess Arena machten die Gäste aus der Kurpfalz furios weiter: Mark Katic erhöhte in Minute sechs auf 2:0, Taro Jentzsch machte im Powerplay den 3:0-Pausenstand perfekt (16.). Im zweiten Abschnitt kamen die Haie mit einem Treffer von Moritz Müller auf 1:3 zurück (26.). Mit einer starken Solo-Aktion stellte David Wolf aber fast postwendend auf 4:1 für die Adler (29.).

Zu Beginn des letzten Drittels verkürzte der Kölner Nick Baptiste auf 2:4 (42.). Im Vier-gegen-Drei erzielte Stefan Loibl den zweiten Mannheimer Powerplay-Treffer des Abends – 5:2 (44.). Wenig später traf Mark Olver zum 3:5 (46.), doch Loibl stellte den Drei-Tore-Vorsprung der Adler wieder her – 6:3 (51.). Das 7:3 durch Tim Wohlgemuth kam der Entscheidung gleich (55.).

Am Freitagabend (19:30 Uhr) geht die Playoff-Serie zwischen Mannheim und Köln in ihr fünftes Spiel. In der SAP Arena werden die Adler dann den ersten Heimsieg einer Mannschaft in dieser Serie anstreben. Der Gewinner des fünften Spiels kann am Sonntag den Halbfinaleinzug sicherstellen.