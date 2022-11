5:4 nach Verlängerung - Adler Mannheim holen zwei Punkte bei den Steelers

Bietigheim. Die Adler Mannheim sind am 23. Spieltag der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) nur knapp an einer Niederlage beim Tabellenletzten vorbeigeschrammt. Mit 5:4 (2:2/1:1/1:1/OT) behauptete sich das Team von Cheftrainer Bill Stewart am Freitagabend bei den Bietigheim Steelers. Damit nahm der Tabellenzweite aus Mannheim zwei Punkte aus dem Baden-Württemberg-Duell mit, die Steelers müssen sich mit einem Zähler begnügen.

Fünf Tage nach der 3:4-Niederlage gegen Meister Eisbären Berlin im Penaltyschießen sahen sich die Adler einem Kontrahenten gegenüber, der vor 4290 Zuschauern in der EgeTrans Arena wie entfesselt loslegte. Evan Jasper erzielte in der fünften Minute das 1:0 für die Steelers. Gut zwei Minuten später legte Michael Keränen im Powerplay das 0:2 aus Adler-Sicht nach (7.). Kurz vor dem Ende des ersten Abschnitts stellten die Mannheimer Borna Rendulic in Überzahl (18.) und Stefan Loibl (19.) auf 2:2.

Nach der ersten Pause schoss Mathew Maione Bietigheim wieder in Führung – 3:2 (22.). In der 30. Minute nutzten die Adler erneut eine Überzahlsituation für sich. Diesmal traf Nigel Dawes zum 3:3-Ausgleich. 2:16 Minuten vor dem Ende des letzten Drittels schoss Nico Krämmer die Gäste erstmals in Führung – 4:3 für Mannheim (58.). Doch 46 Sekunden vor Drittelende schlug Bietigheim mit sechs Feldspielern zurück, Keränen glich zum 4:4 aus (60.). In der Over-Time lief Korbinian Holzer frei auf das Tor der Steelers zu und traf zum 5:4-Endstand (63.).

Am Sonntag (15:15 Uhr) kommen die Wolfsburg Grizzlys in die SAP Arena. Am kommenden Dienstag (19:30 Uhr) reisen die Adler zum Derby zu Aufsteiger Löwen Frankfurt.