Nürnberg. Nach zuletzt acht Punkten aus drei Spielen haben die Adler Mannheim wieder eine Niederlage in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) hinnehmen müssen. Bei den Nürnberg Ice Tigers verlor die Mannschaft von Cheftrainer Bill Stewart am Sonntagnachmittag mit 2:3 (1:2/0:0/1:1).

Der Tabellendritte aus Mannheim erwischte einen grandiosen Auftakt in die Partie. In der zweiten Minute fälschte Tim Wohlgemuth einen Schuss von Mark Katic zur 1:0-Führung ab. In der siebten Minute wurde Adler-Verteidiger Korbinian Holzer von einem Puck im Gesicht getroffen und musste in der Kabine behandelt werden. Die Unterbrechung brachte Mannheim aus dem Spielfluss. Die Nürnberger Patrick Reimer (8.) und Gregor MacLeod (18.) drehten den Spielstand noch vor der ersten Pause. Nach einem torlosen zweiten Abschnitt, in dem die Adler mehr vom Spiel hatten, traf Daniel Schmölz 54 Sekunden vor Spielende zum 3:1 für die Ice Tigers ins leere Tor. 19 Sekunden vor Schluss erzielte Wohlgemuth den 2:3-Endstand.

Am Dienstagabend (19:30 Uhr) kommt Vizemeister EHC München in die SAP Arena.

