1:2 in der Overtime – Adler Mannheim müssen gegen Grizzlys ins dritte Spiel

Wolfsburg. In der Overtime haben die Adler Mannheim den vorzeitigen Einzug ins Playoff-Finale der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) verpasst. Trotz einer zwischenzeitlichen 1:0-Führung verlor die Mannschaft von Cheftrainer Pavel Gross am Mittwochabend das zweite Spiel der Best-of-three-Halbfinalserie bei den Grizzlys Wolfsburg mit 1:2 (0:0/1:0/0:1/0:1).

Zwei Tage nach dem 4:1-Heimerfolg gegen Wolfsburg in Spiel eins zeigte der Deutsche Meister von 2019 zunächst eine konzentrierte Vorstellung. Das Auftaktdrittel wurde intensiv geführt, ging jedoch ohne Tore zu Ende. Im mittleren Abschnitt kamen beide Mannschaften zu guten Chancen. 1:37 Minuten vor der zweiten Pause erzielte dann Adler-Verteidiger Mark Katic auf Vorlage von Ben Smith die 1:0-Führung für Mannheim (39.). Ein Powerplay-Treffer des Wolfsburgers Sebastian Furchner bedeutete den 1:1-Ausgleich (47.). In der Overtime schoss Anthony Rech das 2:1-Siegtor für die Niedersachsen (66.).

Das entscheidende dritte Spiel zwischen den Adlern und den Grizzlys steigt am Freitagabend in der SAP Arena. Die DEL-Finalserie, die ebenfalls im Best-of-three-Modus gespielt wird, beginnt schon am Sonntag. Den zweiten Finalisten ermitteln der ERC Ingolstadt und die Eisbären Berlin.

