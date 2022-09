1:2 – Adler verlieren Auftakt gegen Wild Wings

Mannheim. Die Adler Mannheim haben den Saisonauftakt in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) verloren. Im Baden-Württemberg-Duell gegen die Schwenninger Wild Wings kassierte die Mannschaft von Cheftrainer Bill Stewart eine 1:2 (0:1/0:1/1:0)-Heimniederlage.

10.378 Zuschauer in der Mannheimer SAP Arena sahen ein intensives und ausgeglichenes erstes Spieldrittel mit guten Torszenen auf beiden Seiten. Den Unterschied im ersten Abschnitt machte Schwenningens Kapitän John Ramage, der in der neunten Minute zum 0:1 aus Adler-Sicht traf. Im zweiten Drittel konnten beide Teams nicht an die starken ersten 20 Minuten anknüpfen. Die Adler taten sich vor dem Schwenninger Kasten zunehmend schwer. Drei Minuten vor der zweiten Pause erhöhte Brandon DeFazio auf 2:0 für die Wild Wings (38.).

Im Schlussdrittel erzielte Neuzugang Taro Jentzsch den 1:2-Anschlusstreffer für die Adler (50.). Die Schwenninger, bei denen seit dieser Saison der langjährige Mannheimer Spieler und Trainer Harold Kreis als Chefcoach an der Bande steht, retteten den knappen Vorsprung aber über die Zeit.

Am Sonntag (15.15 Uhr) geht es für die Adler zum DEL-Vizemeister EHC München.