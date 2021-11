TSG Hoffenheim geht mit einigen Ausfällen ins Spiel gegen RB Leipzig

Sinsheim. Personell geschwächt tritt die TSG 1899 Hoffenheim in der Fußball-Bundesliga gegen RB Leipzig an. Die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß muss am Samstag (15.30 Uhr/Sky) auf Torjäger Andrej Kramaric verzichten. Der Kroate hatte sich im Länderspiel gegen Russland am Kopf verletzt. Außerdem fehlen Christoph Baumgartner, Sebastian Rudy und die Langzeitverletzten Ermin Bicakcic, Marco John, Pavel Kaderabek und Robert Skov. Der deutsche Fußball-Nationalspieler David Raum, hinter dessen Einsatz wegen einer Fußblessur noch ein Fragezeichen stand, spielt von Anfang an.

Die Hoffenheimer haben in dieser Saison noch keine zwei Spiele hintereinander gewonnen, zuletzt setzte es vor der Länderspielpause eine 0:2-Niederlage in Bochum. "Ich sehe uns nach wie vor mit sehr viel Potenzial, aber wir müssen es schaffen, mehr Stabilität in unsere Leistungen zu bekommen", forderte Kapitän Benjamin Hübner, der erstmals seit der vorletzten Saison nach über einjähriger Verletzungspause wieder im Kader steht.

Immerhin gewann die TSG die vergangenen drei Begegnungen im Sinsheimer Stadion - der Tabellenfünfte aus Leipzig ist allerdings seit sieben Liga-Partien ungeschlagen.